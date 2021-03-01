Bahçeli'nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki: HDP ile Erbakan'ı anmak İngiliz Temel'in yapabileceği bir şeydi
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Bahçeli'nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki: HDP ile Erbakan'ı anmak İngiliz Temel'in yapabileceği bir şeydi

01.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:45
Bahçeli'nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki: HDP ile Erbakan'ı anmak İngiliz Temel'in yapabileceği bir şeydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP'nin katılmadığı Necmettin Erbakan anmasına tepki gösterdi. Anmada HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın yer almasına sert çıkan Çiçek, "PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile merhum Erbakan'ı anmak İngiliz Temel'in yapabileceği bir şeydi. Ekip hep aynı" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 23'üncü Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10'uncu yılında Saadet Partisi'nin düzenlediği etkinlikle Ankara'da anıldı. MHP'den kimsenin katılmadığı anma töreninde, iktidar ve muhalefet bir araya geldi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı, AK Parti'yi temsilen Mahir Ünal'ın katıldığı görüldü. Anmada HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın yer alması ise MHP'lileri oldukça kızdırdı.

Bahçeli'nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki: HDP ile Erbakan'ı anmak İngiliz Temel'in yapabileceği bir şeydi
MHP lideri Devlet Bahçeli ve basın danışmanı Yıldıray Çiçek.

"EKİP HEP AYNI"

Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla anmayı düzenleyen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu hedef aldı:

"Ateist düşünce temelinde kurulan, camileri yakan, cami cemaatini kurşuna dizen, Kandil'deki tiyatro oyununda namazla dalga geçen terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile merhum Erbakan'ı anmak İngiliz Temel'in yapabileceği bir şeydi. Ekip hep aynı..."

Bahçeli'nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki: HDP ile Erbakan'ı anmak İngiliz Temel'in yapabileceği bir şeydi

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