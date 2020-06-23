Bahçeli: Mümtazer Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmeli
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Bahçeli: Mümtazer Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir.

Bahçeli: Mümtazer Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmeli
23.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Mümtazer Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adaletin insan onurunun, devlet umurunun ayrılmaz parçası olduğunu bildirdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istendiğini anımsatan Bahçeli, "O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir. Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar hakkı yenmiş mağdurlar olarak gösterilmişlerdir. En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır" ifadesini kullandı.

'KARAR VERECEK YEGANE MERCİ TÜRK ADALETİDİR'"Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne'nin şehadetinin 41'inci yıldönümüdür. 23 Haziran 1979'da 21 yaşındayken şehit düşmüştü" diyen Bahçeli, ağabeyi Mümtazer Türköne'nin ise cezaevinde olduğunu bildirdi. Mümtazer Türköne'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanıdığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur. Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtazer Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtazer Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir. Bu vesileyle bütün Ülkücü şehitlerimizi, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden şehit düşmüş vatan evlatlarımızı, terörle mücadele halindeyken şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ahde vefa imandandır diyorum. ve adaletin tecellisini ümit ediyorum."

ANKARA, -

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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