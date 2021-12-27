Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'u andı

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un 85'inci ölüm yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Büyük şair ve dava adamı, ahlakı ve sağlam imanıyla adını milli hafızalara kazıyan merhum Mehmet Akif Ersoy, düşündüğü gibi yaşayan, müessir iradesiyle, mütekamil inancıyla öne çıkan, öncü olan bir gönül insanıydı. Merhum Mithat Cemal Kuntay'ın vurguladığı üzere, Akif vitrin adamı değildi. Önünden geçenler bunu göremezdi. Akif'i görmek isteyenler içine nüfuz etmek zorundaydı. Gösterişe kapalı, riyakarlığa ve sahteliğe karşıydı. Tevazu onun duru hayatıyla anlam ve açıklık kazanmıştı. 'Onun iç yüzüne baktığım vakit, gökyüzüne, denize bakar gibi ferahlardım' diyen Merhum Mithat Cemal Kuntay gerçekten de efradını cami ağyarını mani bir değerlendirmede bulunmuştu. Nitekim onun 63 yıllık hayatında siyah, lekeli, şaibeli hiçbir nokta da olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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