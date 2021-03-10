Bahçeli, 'eve dön' çağrısı yaptığı Akşener'e sert sözlerle yüklendi: Bir kadının bu denli ayıplı dil kullanması rezilliktir

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MHP lideri Bahçeli daha önce "evine geri dön" çağrısı yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bahçeli, "Bugün İP'in Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. İP'in Başkanı projedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı grup toplantısında MHP'ye sert sözlerle yüklenirken, Bahçeli daha önce 'evine geri dön' çağrısında bulunduğu Akşener'i topa tuttu.

"DİLLERİ GÜDÜK, SİYASETLERİ İSE DÜDÜK GİBİDİR"

"Siyasi geçmişi kıvrım kıvrım akan bir nehir gibi olanların, zigzaglı ve ziyan içinde bir hayatın içinden gelenlerin yalan ve dedikodu tek sığınaklarıdır" diyen Bahçeli, "Çünkü şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri ise düdük gibidir. Önüne gelen öttürür, ardına düşen savrulur" ifadelerine yer verdi.

"ÇİRKİN ÜSLUBUNDAN BİZ UTANDIK"

Akşener'in bugün yaptığı konuşmayı anımsatan Bahçeli, "Bugün İP'in Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı" dedi.

"ACINASI SUÇLAMALARI VİCDANLARINDA TARTMALARINI DİLİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Bahçeli, "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum. Söylenenler reva mıdır? Hakkaniyete sığmakta mıdır?" ifadelerine yer verdi.

"DÜN NE SÖYLEMİŞSE BUGÜN ÇİĞNEMİŞTİR"

Akşener'in geçmişte söylediklerini bugün çiğnediğini savunan Bahçeli, "Bir insanın dünü bugününe kefil, bugünü geleceğine keşif kolu olmalıdır. İP'in Başkanı dün ne söylemişse bugün çiğnemiş, muhtemelen de bugün söylediklerini yarınlarda inkar edecektir. Zira yaptığı hep budur. İP'i, MHP'ye dolamak isteyenlerin ayakları birbirine dolanmıştır" dedi.

Bahçeli açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İtibarını kaybetmiş proje partilerinin karanlık bir maksatla kurulduğu, milletimize en küçük bir hayrının dokunmayacağı tecrübelerle sabittir. Girdiği her kapıya ihanet edenler İYİ değil, kötülük markasıdır. Zarfa değil mazrufa, surata değil sirete bakalım, görülecek budur.

"İYİ PARTİ YÖNETİMİ TÜRK SİYASETİNDEKİ KOKUŞMADIR"

PKK'nın dümen suyuna kapılmış, HDP'nin kanlı eşiğine yatmış, CHP'nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere haram şantiyesi kurmuş bir zihniyetin İYİ olması, balığın kanat takıp uçması kadar absürt ve ahmakça bir beklentidir. İP'in yönetimi, Türk siyasetindeki kokuşmadır.

"İYİ PARTİ'NİN BAŞKANI PROJEDİR, FİGÜRANDIR"

İP'in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. MHP'nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklayarak uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler yağdırmıştır. Bugün ise terbiyesizce sövmektedir.

"PENSİLVANYA'YA KÖLE OLANLARIN BİZE ÇAMUR ATMASI BEYHUDEDİR"

Türklük davamızdan caydığımızı söylemek, partimizi İmralı canisiyle ilişkilendirmek, esir olduğumuzu iddia etmek şerefsiz bir bühtandır. Bu bühtan İP'in fikirsiz ve şahsiyetsiz başına yapışıp kalmıştır. Koltuk için Pensilvanya'ya köle olanların bize çamur atması beyhudedir.

"FETÖ'NÜN 8 AYAĞI OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR"

Asıl üzerinde durulması gereken konu şudur: FETÖ'nün sekiz ayağı olduğu bilinmektedir. Yargıdan bürokrasiye, eğitimden medyaya, TSK'dan emniyete, medyadan iş dünyasına kadar bu ayaklarla kararlılıkla mücadele edilmiş, buna da devam edilmektedir.

"HDP, PKK'NIN SİYASETTEKİ KANSER HÜCRESİDİR"

HDP, PKK'nın siyasetteki kanser hücresidir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı oy yaklaşık 5 milyon 800 bin civarındadır. İP'in kuruluşu 25 Ekim 2017'dir. Bir yılını bile doldurmadan korsan milletvekili transferiyle girdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almıştır.

"KAYNAĞINI ARAŞTIRMA LÜZUMU DUYMUŞLAR MIDIR?"

Mesela Hakan Bayrakçı, Murat Gezici, İbrahim Uslu gibi icazetli kamuoyu araştırma şirket sahipleri acaba bu oyun kaynağını araştırma lüzumu duymuşlar mıdır? Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağını hiç hesap etmişler midir?

"PENSİLVANYA'NIN DESTEĞİ KİME YÖNELMİŞTİR?"

Pensilvanya'nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ'cüler kime destek vermiştir? Sanıyorum bu sorunun cevabı araştırıldığında İP'in oy tabanının mahiyeti, bu kumandalı partinin kimlerin taşeronluğunu yaptığı, ezcümle FETÖ'nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacaktır.

"HİÇ KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ"

Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir.

5 Mart-8 Mart arasında Papa'nın Irak ziyaretini adım adım takip eden, gerekli notlarımızı alan bir partiyiz. Dinler arası diyalog çabalarının tekrar ısıtılması karşısında, bu küresel projenin ilk halkasında hain Gülen'in yer aldığını bilmesi İP'in Başkanı'na tavsiyemdir.

"KİMİN KİMLERLE YÜRÜDÜĞÜ BELLİDİR"

Kimin kimlerle yürüdüğü bellidir. Kaldı ki biz Türk milletiyle yürüyoruz, İP'sizi sapsızı, CHP'si HDP'si de Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkıyor. Unutulmasın ki, İP'in Başkanı Türklük konusunda söz söylemeye ne cüreti ne de yüreği yetecek en son kişi bile değildir.

ALÇAK BİR OYUNDUR VE BU OYUN BOZULACAKTIR"

Milliyetçi Hareket Partisi dostunu da bilir hasmını da bilir. Ülküsü de bellidir, ilkeleri de berraktır. CHP'nin kafesinde yemlenip kendi boğazına İP dolayanların bizimle aşık atması, davamızı ve arkadaşlarımızı karalaması alçak bir oyundur. Ve bu oyun bozulacaktır"