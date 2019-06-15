Bahçeli'den S-400 çıkışı: NATO üyeliği sorgulanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400 krizi ile ilgili ABD'nin tutumunu ve ABD Savunma Bakanı vekili Shanahan'ın mektubunu sert şekilde eleştirerek, "Kimden ne silah alacağına Türkiye karar verir. NATO, ABD'nin arka bahçesi değildir, eğer öyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı." dedi.

Bahçeli, NATO müttefiklerinin konuyla ilgili yaklaşımını eleştirerek "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle