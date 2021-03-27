Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yönelik saldırıya sert tepki: Hesap henüz kapanmadı, bedeli bir gün ödetilecek

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları sert bir dille kınayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir" dedi.