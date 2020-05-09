Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sosyal medyadan paylaştığı açıklamada Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Cumhur İttifakı'na her fırsatta inandığını söyleyen Bahçeli, "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını yayınladı. Peş peşe paylaşılan açıklamalarda en dikkat çeken kısım ise "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" ifadelerinin yer aldığı satırlar oldu.

Semih Yalçın'ın yayınladığı açıklamaların tamamı ise şöyle:

"…Başkaları için hiç olmayan mesafeler 'Üç Hilal' için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik. Milliyetçiliğin yaşaması, ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

"İFTİRALARA UĞRADIK AMA YIKILMADIK"

"Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik. Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır. Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal'in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık."

"ZAFERE ÇİÇEKLİ YOLLARDAN GİDİLMEYECEĞİNİ İYİ BİLEN SİZLERSİNİZ"

"Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu, kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır. Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahkûm olacağının da farkındasınız."

"HIYANETİN TÜM TARAFLARINA BAŞARISIZLIĞI TATTIRACAĞIZ"

"Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır. Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz,atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların,mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız,üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız."