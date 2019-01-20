Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, Erdoğan'a, sanatçı Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edip dinlemesini önerdi. Bahçeli'nin öneriyle adı gündeme gelen Tuluyhan Uğurlu sosyal medyada gündem oldu.

MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli

BAHÇELİ: DAVETİ ANLAMLI BULDUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Gerçekten memnuniyet duydum. ABD'li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim." dedi

Tuluyhan Uğurlu

"BİR TEMENNİ VE TAVSİYEM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tuluyhan Uğurlu'yu da davet etmesi önerisinde bulunan Bahçeli, "Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye Senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından sosyal medyadan Tuluyhan Uğurlu ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

TULUYHAN UĞURLU KİMDİR?

Tuluyhan Uğurlu (15 Kasım 1965 İstanbul), Türk besteci ve piyanist.

Yeteneği 4 yaşında keşfedildi ve aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne kabul edildi. 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar Sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müziği eğitimi yapmaya hak kazandı.

Lise ve konservatuvarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi'nde tamamladı. Akademide master yaparken, sanat yaşamının en ciddi kararını vererek, klasiklere veda etti ve sadece kendi eserlerini seslendirmeye başladı.

Canlı konser kayıtlarından oluşan Go With God ve Kutsal Kitaplardan Ayetler isimli ilk iki albümünde hayranı olduğu Bach'dan esinlenerek inanç konularına eğildi.

1996'da Türkiye'de İstanbul Kanatlarımın Altında film müziği ile ünlendi. Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları için Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri, büyük depremin ardından Şehrin Gözyaşları isimli eserlerini besteledi ve bunları albüm haline getirdi.

Çeşitli belgesel müzikleri de yazan sanatçı son piyano eserlerini Beyazıt'ta Zaman isimli albümde topladı. Aynı dönemde ilk senfonisi olan Senfoni Türk 'ü de tamamladı. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk Klasik müziğinde bir ilke imza attı.

Tuluyhan Uğurlu, 2003 yılından itibaren Klasik Müzik dünyasında yapılmamış bir ilke imzasını atarak, konserlerini konser salonlarının dışına taşıyarak, tarihi mekânlarda gerçekleştirmeye başladı.

Görüntülerle de mekânın tarihinin anlatıldığı bu proje çerçevesinde Nemrut Dağı (2150 Metrede verilen özel konser), Sirkeci Garı, Hattuşa, Truva, Tuşba antik kentleri, Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları, Çimenlik Kalesi, Sultanahmet Meydanı, kapalıçarşı gibi tarihi yerlerde konserler verdi.

26 Ağustos 2005 sabahı saat 05.30'da piyanosunu 1753 metrede Kocatepe'ye çıkararak, Atatürk ve şehitler için çaldı. 2005 yılında hazırlanan İstanbul tanıtım filminin müziklerini yaptı.

Son albümü Dünya Başkenti İstanbul'la Avrupa Kültür Başkenti 2010 İstanbul için müzikal alanda ilk bireysel projeyi başlattı.

Albümler

Go With God

Kutsal Kitaptan Ayetler 1

İstanbul Kanatlarımın Altında

Kutsal Kitaptan Ayetler 2

Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri

Şehrin Gözyaşları

Benim Babam Bir Ozandı

Beyazıt'ta Zaman

Senfoni Türk

Dünya Başkenti İstanbul

Akdeniz

Sonsuza Kadar İstanbul