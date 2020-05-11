Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt verdi. Bahçeli, "Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa; masaldır, maval okumaktır. Gerçi şu Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir" dedi.

Bahçeli'den Akşener'in 'memleket masası' teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
11.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:12

Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Memleket masası etrafında toplanma" çağrısına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adına da 'memleket masası' diyelim. Gıda erişimi ve güvenliği olacak bundan sonra, tarım üretimi önemli olacak. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

"MASA MASALDIR, MAVAL OKUMAKTIR"

Bahçeli, "Siyasi uzlaşma doğruya bağlılığın güzelliğini işaret ve ifade eder. Elbette tek başına doğruluk da yetmez. Siyaset doğrudur, zaman yanlıştır; zaman doğrudur, siyaset yanlıştır. Mühim olan her ikisinin de doğru-dürüst-düzgün olmasıdır. Aksi halde her adım fuzuli ve falsoludur. Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa edebiyatı gündeme yerleşmiştir. Malum ve mahsurlu odaklar İP'in 'Memleket Masası' kuralım teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Hâlbuki kırık dökük üçayaklı bir masa zaten kurulmuştur. HDP/PKK'nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP'in HDP'ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa; masaldır, maval okumaktır." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KALABALIK MASA TEHLİKELİDİR"

Bahçeli, "Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur." diyerek açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Gerçi şu Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum düşüncesizce konuşmuş olacaklardır ki, insan ve toplum sağlığını pek dikkate almamışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. 'Memleket Masası' diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır. Türkiye'nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan. Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK'nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir."

Bahçeli'den Akşener'in 'memleket masası' teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit...
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Haber
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı Haber
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Haber
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi Haber
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler
Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Metin Oktay Gökhan Gönül Nenad Bjelica Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mayıs Çocuk Kuaför Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 20:44:25. #1.15#
title