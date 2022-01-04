Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nu mukayese edenlere sert çıktı

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle ilişkili kişileri işe aldığı gerekçesiyle İBB'ye başlatılan özel teftişe ilişkin konuştu.

"BU İDDİALARIN ÜZERİNE GİDİLMESİ BİR HUKUK GERÇEĞİDİR"

"HDP ile ittifak kuran, gelecek düşleyen hangi parti varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Muhteşem başarılarımızı TBMM'de kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İBB'de pazarlık konusu yapmaya kimse kalkışmamalıdır. Terörün emellerine hizmet eden sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması adaletin ve milli iradenin şerefidir. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır. İBB'de işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair iddianın üzerine gidilmesi bir hukuk gerçeğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, utanmaz yüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır."

"SUÇ İŞLENMİŞ İSE İBB BAŞKANI'NIN O KOLTUKTA DURMAMASI GEREKİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren Bahçeli, "Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın' diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? İBB Başkanı kimlerin işe alınıp alınmadığını sormadı mı? Sorup da HDP için sustu ise suçludur? Hiç sormadı ise katmerli suçludur. İBB Başkanı her türlü suçludur. İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir. İBB'de suç işlenmiş ise bunun birinci derecede sorumlusu bal gibi de, buz gibi de belediye başkanı olan zattır." dedi.

"SOYSUZ KIYAS"

İBB Başkanı iken şiir okuduğu için hapse atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nun kıyaslanmasına da dikkat çekti. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızla karşılaştırmak soysuz bir kıyastır. Sayın Erdoğan şiir yüzünden haksızlıklara uğramıştır, bu antidemokratik uygulamaya millet cevabını vermiştir. Mevcut belediye başkanı şiir mi okudu? Bu iddiaların araştırılması için görevlendirilme yapıldı, mağduriyet bunun neresindedir?" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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