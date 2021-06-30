Bahçede otururken yorgun mermi isabet etti
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Bahçede otururken yorgun mermi isabet etti

Bahçede otururken yorgun mermi isabet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bahçesinde arkadaşları ile birlikte otururken bacağına yorgun mermi isabet ederek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bahçesinde arkadaşları ile birlikte otururken bacağına yorgun mermi isabet ederek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Ulaştırma Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Akgül isimli vatandaş arkadaşları ile birlikte bahçede oturduğu esnada bacağına aniden bir acı hissetti. Bacağına baktığı esnada kan aktığını gören vatandaş, yakınları tarafından Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Akgül, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, 4 gün önce aynı ilçede bir sitenin bahçesinde arkadaşları ile birlikte basketbol oynarken yorgun mermi isabet eden 15 yaşındaki Eren Ç.'de yaralanmıştı. - SAKARYA

Bahçede otururken yorgun mermi isabet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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