Bahçe duvarları tuvali oldu
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Bahçe duvarları tuvali oldu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Yerel

Bahçe duvarları tuvali oldu Dört günde bahçe duvarını sanat eserine dönüştürüyor Denizli'de ilkokul ve ortaokulda resim derslerinin dışında hiçbir eğitim almayan Emirhan Eskin, bahçe duvarlarını tuval olarak kullanarak resim yapıyor.

Bahçe duvarları tuvali oldu

Dört günde bahçe duvarını sanat eserine dönüştürüyor

DENİZLİ - Denizli'de ilkokul ve ortaokulda resim derslerinin dışında hiçbir eğitim almayan Emirhan Eskin, bahçe duvarlarını tuval olarak kullanarak resim yapıyor. Kara kalemle kağıt üzerinde at resimleri çizmeyi seven Eskin, yağlı boyayla duvarlara manzara resimleri çiziyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sağlık Meslek Lisesi 3. Sınıf Öğrencisi Emirhan Eskin'in tuvali bahçe duvarları oldu. İlkokul ve ortaokulda resim derslerinin dışında hiçbir eğitim almayan Eskin, yağlı boyayla bahçe duvarlarına manzara resimleri, çiçek resimleri çiziyor. Kara kalemle kağıt üzerine at resimleri ve manzara resimleri çizmeyi çok sevdiğini, duvar resmiyle ilgili talep gelirse, duvarlara da resim yapabileceğini anlatan Eskin, bir duvarı büyüklüğüne göre boyayıp dört beş günde üzerine istenilen resmi çizebileceğini belirtti. İlkokul ve ortaokulda resim derslerinin çok iyi olduğunu anlatan Eskin, "İlkokuldan bu yana resim kursu almadım. Normal resim yapıyorum derste yaptığımız gibi kara kalem üzerine çalışıyorum duvar resmini ilk kez yapıyorum. Genelde manzara resimleri at resimleri çiziyorum. Kara kalemle duvar resmi olarak talep gelirse yapabilirim" dedi.

Bahçe duvarları tuvali oldu
Bahçe duvarları tuvali oldu
Bahçe duvarları tuvali oldu
Bahçe duvarları tuvali oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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