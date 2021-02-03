Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı

03.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:35
Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı

ERZURUM'un Olur ilçesinde, baharın müjdecisi kardelenlerin kış ortasında açması şaşırttı.

ERZURUM'un Olur ilçesinde, baharın müjdecisi kardelenlerin kış ortasında açması şaşırttı. Güzelliğiyle etkilieyen kardelenler görenlerin ilgisini çekti.

Olur ilçesinin Ormanağzı köyünde şubat ayının ilk günlerinde açan kardelenler görenleri şaşırttı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilçede bu sene kar yağmaması nedeniyle baharı müjdeleyen kardelenler de erken açtı. Açan kardelenler güzel görüntüler oluştururken, Ormanağzı köylüleri bu sene kar görmediklerini ve kuraklığa karşı yağmurun yağmasını istediklerini belirtti.

Kışı görmeden baharı yaşadıklarını söyleyen Osman Kurt, "Şubat ayının ilk günlerindeyiz. Normalde köyümüzün karla kaplı olması gerekirken şu an bahar havası yaşıyoruz. Havalar gayet sıcak. Bundan dolayı kardelenler açıyor. İlk defa böyle sıcak bir kış geçiriyoruz. Yıllardır böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Adeta yaz mevsimini yaşıyoruz" diye konuştu. 

Yaklaşık 60 yıldır bu kadar sıcak bir kış geçirmediklerini dile getiren Nizam Aydın ise "Bu sene kar görmedik. Böyle bir kış hatırlamıyorum. Şu an kar yağması, don olması, buz tutması gereken yerde, kardelenler açmış. Kar yağmadı umarım bundan sonra yağmur yağar da kuraklık yaşamayız" dedi.


Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:35:58. #1.14#
title