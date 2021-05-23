Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
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Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi

Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'da, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, ilkbahar ile yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

VAN'da, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, ilkbahar ile yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Coşkun akmaya başlayan şelale, seyrine doyumsuz manzarası ile dikkat çekerken, doğa fotoğrafçıları şelalenin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan paylaşıyor.

Muradiye'deki, kente yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Özellikle kışın donunca turistlerin ilgi odağı olan şelale, ilkbahar mevsiminde de gürül gürül akıyor. İlkbahar mevsimi ile debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, en çok da fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar, çektikleri fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplaında paylaşırken, şelale kışın Pamukkale'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışı ile eşsiz manzara sunuyor.Doğa fotoğrafçısı Harun Yavruöztürk, çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin bahar mevsiminde ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, "İlçede doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bu yıl pandemi nedeniyle şelaleye çok az sayıda ziyaretçi geldi. Kademeli normalleşme ile ziyaretçiler buraya akın etti. Kısıtlamalar bitince biz de bunu fırsata çevirdik. Ben ve fotoğrafçı arkadaşlarım bu muhteşem doğa olayını resmedip, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak burayı tanıtıyoruz" dedi.


Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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