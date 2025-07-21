Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin kaç yaşında, nereli?

Ekran önündeki performansları kadar özel hayatıyla da konuşulan Bahar Şahin'in hayatı ve kariyer yolculuğu, magazin takipçilerinin ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte genç yaşına rağmen dikkat çeken projelerde yer alan Bahar Şahin'in biyografisine dair tüm ayrıntılar…

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Elif Bahar Şahin, 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinli olan Şahin, 12 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınarak eğitimine burada devam etmiştir. Öğrencilik yıllarında tiyatroya ilgi duymuş ve okulun tiyatro ekibinde aktif olarak yer almıştır. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında "O Hayat Benim" adlı diziyle adım atan Şahin, bu projeyle televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başarmıştır.

Daha sonraki yıllarda sinema ve televizyon alanında birçok projede rol alan Şahin, "Yol Arkadaşım" ve devam filmi "Yol Arkadaşım 2" ile sinemaseverlerle buluşmuş; ayrıca "İyi Oyun" filminde de performans sergilemiştir. Televizyonda ise "Lise Devriyesi" ve "Servet" gibi yapımlarda yer alarak kariyerini sürdürmüştür. Oyunculuk serüveninde önemli bir çıkışı, 2019-2020 yılları arasında yayınlanan "Zalim İstanbul" dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle yakalamış, bu rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştır.

Şahin, genç yaşına rağmen yetenekleri ve etkileyici ekran performansıyla Türk televizyon ve sinemasında adından söz ettirmeye devam etmektedir.