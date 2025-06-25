Bahar dizisinin 3. sezonunda şoke eden gelişme! Bahar dizisinden hangi oyuncular ayrılıyor?

Televizyon ekranlarının beğenilen dizilerinden Bahar'da izleyicileri şaşırtan bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Dizinin önemli karakterleri arasında yer alan iki ünlü oyuncunun projeye veda edeceği yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından dizinin hayranları " Bahar'dan kim ayrılıyor?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İzleyiciler ayrılığın nedenini ve hangi oyuncuların ayrıldığını öğrenmek için detayları yakından takip ediyor. Peki, Bahar dizisinden ayrılan isimler kim ve bu kararın arkasındaki sebep ne? İşte merak edilenler…

BAHAR DİZİSİNDEN KİMLER AYRILIYOR?

Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği ve büyük ilgi gören "Bahar" dizisinde, izleyicileri üzecek önemli ayrılıklar yaşanıyor. Dizinin ikonik karakterlerinden Timur'a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın yapımdan ayrılacağı kesinleşti. Senaryodaki yeni gelişmeler doğrultusunda diziden ayrılacağı öğrenilen başarılı oyuncunun "Bahar"daki yolculuğu sona eriyor.

Bahar dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak

"Bahar" dizisinin 3. sezon kadrosunda dikkat çeken bir diğer eksiklik ise Tolga karakterine hayat veren usta oyuncu Emre Karayel olacak. İkinci sezonda kadroya dahil olan Karayel'in yeni sezonda projede yer almayacağı açıklandı.

Bahar dizisinde Emre Karayel

Ayrıca dizide yardımcı rollerde yer alan Şira Sahilli (Duru) ve Özgü Delikanlı (Yıldırım) da diziye veda eden isimler arasında bulunuyor. Bu ayrılıklar, dizinin yeni sezonunda kapsamlı bir oyuncu değişiminin yaşanacağını gösteriyor. Öte yandan, sezon finalinde Timur'un içinde bulunduğu New York uçağının düşmesi, karakterin hikâyeye nasıl veda edeceğine dair merakı daha da artırdı.