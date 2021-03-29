Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
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Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı

Katıldığı moda programlarıyla ünlenen Bahar Candan geçtiğimiz hafta Uludağ'da Murat D. isimli arkadaşının saldırısına uğradı ve yüzüne 10 dikiş atıldı. Saldırının ardından gözaltına alınan Murat D., adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Verilen karara tepki gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı Twitter'dan "BaharCandanYalnızDeğildir" etiketiyle destek mesajları yağdırdı.

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Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında yarışan Bahar Candan, Uludağ'da arkadaşı Murat D. tarafından darbedildi. Murat D., tarafından yüzüne cep telefonuyla vurulan ve yanağına 10 dikiş atılan Candan bir süre hastanede tedavi gördü.

YÜZÜNE 10 DİKİŞ ATILDI

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Yüzüne 10 dikiş atılan Candan, bir süre hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

BAHAR'I YARALAYAN KİŞİ SERBEST KALDI

Olayın ardından otele giden Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., önceki gün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

TWITTER'DAN DESTEK YAĞDI

Murat D.'nin serbest bırakılmasının ardından Twitter'da yer yerinden oynadı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "BaharCandanYalnızDeğildir" etiketiyle Murat D.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İşte Bahar Candan'a gelen destek paylaşımları...

Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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