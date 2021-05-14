Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum

Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla gündem oldu.

Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla gündem oldu. Kıyafetiyle dikkat çeken Candan, programın sonunda ise çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi.

Daha önce 5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş aradığını açıklayan 23 yaşındaki Bahar Candan, insanların bu paraya onun sehpası olmayı kabul ettiğini söyledi. Bahar Candan'ın "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" sözleri üzerine Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Bahar Candan ise, "Estağfurullah, aslında 'esta piti piti' demeliyiz. Anlatırdım ama anlatmayacağım çünkü dörtte birini kullanıyorum" ifadelerini kullandı. Bahar Candan katıldığı programdaki açıklamaları ve kıyafetiyle sosyal medyada da gündem oldu.

'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan, zaman zaman saç rengiyle, zaman zaman paylaşımlarıyla, zaman zaman da yaptığı ilginç photoshop'larla gündeme geliyor.

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda yarışmacı olan Bahar Candan, geçtiğimiz ay ilginç bir paylaşıma imza atmış ve Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerine "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" diyerek seslenmişti.

Candan, dün yaptığı paylaşımda da paralı arkadaş ilanı için şartlarını açıkladı. Fenomen isim, yayınladığı kareye; "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" notunu düştü. Candan'ın bu iş ilanı sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Birçok kullanıcı, fenomen yarışmacının paylaşımını "Nereden başvuruyoruz?', 'Nasıl cv yollayabilirim bu meslek için?' gibi yorumlarla ti'ye aldı.

Kaynak: Hürriyet