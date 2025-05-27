Bahar 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar Sezon Finali 2. Fragmanı yayında. Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla'nın evlilik teklifine "Evet" demesi hem de Gülçiçek ve Reha'nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor. Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren'in "Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış" sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 49. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır. Hastanede Evren'le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren'in bir cümlesi, Bahar'ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır. Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur. Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır. Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken,Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

BAHAR 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 49. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar Sezon Finali 2. Fragmanı yayında. Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla'nın evlilik teklifine "Evet" demesi hem de Gülçiçek ve Reha'nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor. Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren'in "Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış" sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.