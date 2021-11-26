"Bağlılık Hasan" 3 Aralık'ta vizyona girecek

2021 yılı için Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlenen "Bağlılık Hasan" filmi, 3 Aralık'ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliği ve senaryosu Semih Kaplanoğlu imzalı film, dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nde "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleştirdi.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı film, ayrıca Güney Amerika'nın en eski ve önemli festivallerinden Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde "Yılın En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

Yurt dışı festivallerinde olduğu kadar yerli festivallerde de beğeni toplayan "Bağlılık Hasan", 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma'dan "En İyi Sinematografi" ödülüyle döndü.

Film, 9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndan da "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini kazandı.

Festival yolculuğuna devam eden "Bağlılık Hasan", gelecek yıl içinde de Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde vizyona girecek.

Çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirilen filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer alıyor. Filmde, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkıyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet