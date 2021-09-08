Bağla Beni Filmi
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Bağla Beni Filmi

Bağla Beni Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Bağla Beni filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bağla Beni filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Akıl hastanesinden yeni çıkan Ricky (Antonio Banderas), ne yapması gerektiğinin farkındadır. Saplantılı derecede bir porno yıldızına aşık olmuştur ve onu da kendine aşık etmesi gerekir. Ona göre tek çıkar yol budur. Marina (Victoria Abril) adındaki genç porno yıldızını kaçırır. Genç kadın ise kaçmak ve aşık olmaya başladığı adamın yanında kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Senaryo: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Antonio Banderas, Victoria Abril, Loles León, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma, Francisco Rabal, Lola Cardona, Montse G. Romeu, Emiliano Redondo, Oswaldo Delgado, Concha Rabal, Alberto Fernández, José María Tasso, Angelina Llongueras, Manuel Bandera, Virginia Díez, Juana Cordero, Francisca Caballero, Francisca Pajuelo, Víctor Coyote, Carlos García Cambero, Alito Rodgers, Tamaki, Malena Gracia

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Atame!

Yapımcı Firma: El Deseo

Yapım Yılı: 1989

Yapım Ülkesi: İspanya

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 03.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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