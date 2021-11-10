Bağışlanan karaciğeri nakil bekleyen hastaya hayat verdi

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Necati Acar'ın (83) ailesinin onayıyla bağışlanan karaciğeri, İzmir'de nakil bekleyen bir hastaya nakledildi.

İşçi emeklisi Necati Acar, 4 Kasım'da evinde fenalaşarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Acildeki ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Acar, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Acar'ın Yoğun Bakım Ünitesinde, bir hafta sonra doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkilileri Acar'ın ailesi ile görüştü. Ailenin organ bağışına onay vermesi üzerine Acar'dan alınan karaciğeri İzmir'e gönderilip, organ bekleyen bir hastaya nakledildi.Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acar ailesine organ bağışında bulundukları için teşekkür edip, "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık tesislerimiz tarafından kentimizin birçok noktasında organ bağış stantları açarak vatandaşlarımıza organ bağışının önemini anlatmaya çalıştık. Bunun akabinde Necati Acar amcamızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Öncelikle aileye başsağlığı diliyorum. Acılarını bir kenara bırakarak organ bağışında bulundular ve organ bekleyen bir hastamızın hayata yeniden umutla tutunmasını sağladılar. Buradan tekrar tüm halkımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.