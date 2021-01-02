Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı

02.01.2021 08:24 | Son Güncelleme: 02.01.2021 08:27
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı

KORONAVİRÜS salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alan lahanaya tüketicinin ilgisi arttı.

KORONAVİRÜS salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alan lahanaya tüketicinin ilgisi arttı. Geçen yıl pazarlarda kilosu 2 TL'den başlayan lahananın fiyatı, bu yıl ürünün az olması nedeniyle 5 TL'ye kadar çıktı. Diyetisyen Derya Zünbülcan, lahananın altın besinlerden olduğunu belirtip, "Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli" dedi.

Koronavirüs salgınından sonra tüm dünya, virüse karşı güçlü kalabilmek için doğal beslenmeye yöneldi. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler revaçta olurken, bunlardan biri olan lahanaya da talep arttı. Geçen yıl pazarda kilosu kalitesine göre 2 TL'ye satılan lahananın fiyatı bu yıl 5 TL'ye çıktı. İçerdiği lif, antioksidan, vitamin ve mineraller sayesinde hücre yenileyici özelliğe sahip olan lahana, bu sene pazarlarda rağbet gören ürünlerinde başında gelmeye başladı. Torbalı'daki tarlasında lahana yetiştiren Ahmet Soğan, "Geçen sene lahana çoktu ve satılmadı. Bu sene ise iyi satıldı ama maliyetler yükseldi. Geçen sene 500 TL'ye sattığımız ürünüm şimdi 1000 TL'ye çıktı. Fiyat güzel olduğu zaman para kazanıyoruz. Şu anda lahananın kilosu tarlada, 1.5 TL, halde 2.5 TL, pazarlarda ise 5 TL'ye satılıyor. Bu sene üretim biraz daha az, bu nedenle para ediyor. Bizim tarlamızdan çıkan lahanalar Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Koronavirüs salgınından sonra sebzeye daha çok talep oldu. Brokoli, karnabahar, pırasa ve lahanaya ilgide artış var" dedi.

'ADETA VÜCUDUN TOZUNU ALIYOR"Lahananın bağışıklık sistemini güçlendiren altın besinlerden olduğunu söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan ise, "Bağışıklık sistemini içerdiği antioksidan, vitamin ve minerallerle güçlendiriyor. Çok yüksek miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum ve magnezyum içeriyor. Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Lahana adeta bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç. Yüksek oranda lif içerdiği için toksinlerin vücuttan atılması için çok önemli. Kabızlığın önlenmesinde, sindirim sıkıntısı yaşayan kişilerin sıkıntılarının aşılmasında etkili. Özellikle fonksiyonel tıpta lahanayı çok kullanıyoruz. Lakto fermente şeklinde turşuları hazırlanarak çok sıklıkla kullanılıyor. Vücudu baştan ayağa yenilediği için adeta vücudun tozunu alıyor. Fakat, tiroit rahatsızlığı olanların lahanayı haftada bir ya da iki seferden fazla tüketmemeleri önemli. Eğer bağırsaklarla ilgili sıkıntıyı gidermek için lahana kullanılıyorsa, fermente ya da lakto fermente haldeki lahana turşusunun tüketilmesi daha etkili olacaktır" diye konuştu.'METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR'

Aynı zamanda lahananın zayıflamaya da katkısı olduğunu da belirten Diyetisyen Zünbülcan, "Hem bağışıklık güçleniyor hem de metabolizma hızlanıyor. İçerdiği lifler sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor. Ama sadece lahana yiyerek zayıflamayı beklemek çok akıllıca değil. Sağlıklı bir diyetin içerisine lahanayı ekleyerek zayıflamaya katkı sağlanabilir" diye konuştu.


Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Engin Özkoç Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kibariye Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Kaza Çocuk Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 08:27:36. #1.14#
title