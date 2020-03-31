Bağışıklık için doğru balı nasıl seçeceksiniz? Güçlü bağışıklık sisteminin daha da önem kazandığı bugünlerde başta bal olmak üzere propolis, arı sütü, polen ve bu ürünlerle hazırlanan özel karışımlar daha çok talep görüyor.

Evde kalınan bu süreçte online satışların arttığını ifade eden Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, "Tüketiciler güvenilir markaları ve satış platformlarını tercih etmeli." dedi. Bal ve arı ürünlerinin en çok sahtecilik yapılan ürünler kategorisine girdiğine dikkat çeken Bal Gurmesi Aksoy, tüketicileri uyardı ve gerçek balı anlamanın yollarını paylaştı.

Dünyada ve Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs Salgını'na karşı uzmanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine dikkat çekiyor. Güçlü metabolizmaların hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu belirten doktorlar, evde geçirilen bu günlerde doğal ve düzenli beslenmenin önemini vurguluyor. Metabolizmanın güçlendirilmesinde özellikle doğal gıdalar önemli rol oynuyor. İlk çağlardan beri şifa olarak nitelendirilen, işlem görmemiş ham bal, propolis, polen ve arı sütünün çok önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, "Ham Bal, içerdiği enzim, vitamin, protein, ve mineraller bakımından vücudu tehlikelere karşı zırhlayan bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte diğer arı ürünleri olan polen, arı sütü ve propolis de içerdiği değerler bakımından çok özel ürünlerdir. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu bugünleri evinde geçiriyor, beslenmelerine dikkat ediyor ve doğal ürünler almaya çalışıyor. Bu beslenmede ham bal ve arı ürünleri büyük önem taşıyor."

BAL GURMESİ GERÇEK BALI ANLAMANIN YOLLARINI AÇIKLADI

Fırsatçılara ve kötü niyetli kişilere de dikkat çeken sektörün tecrübeli isimlerinden Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, sahte bal ve arı ürünleri konusunda da önemli uyarılarda bulundu: "Böyle talebin arttığı günlerde, fırsatçılar da boş durmuyor. Piyasaya sahte ve içeriği bozuk ürünler satarak, halkın sağlığını tehdit ediyor. Şifa bulacağım diye halkımız sağlığından olmasın. Yoksa doğal ürün diye bir kavanoz glikoz şurubu alabilirler. Gerçek balı anlamanın bazı yolları vardır. Balı sıcak suya koyduğunuzda hemen çözülmemesi ve bütünlüğünü bir süre koruması gerekir. Gerçek bal donar ama donan her bal gerçek bal değildir. Çam balı hariç bir çiçek balı hiç donmuyorsa zaten sahtedir. Fakat şunu belirtmekte fayda var gerçek bal sadece laboratuvarda tahlil edilerek anlaşılır. Bunun dışında anlamak çok zordur. Bu sebeple ben her zaman halkımıza güvenilirliği ispatlanmış markalardan bal ve arı ürünleri almasını öneririm. Evinden çıkamayanlar da yine bu kendini ispatlamış markaların online satış platformlarından ürün almalıdır."

Fiyatların da sahte balı anlama konusunda bir yol olabileceğini ifade eden Aksoy, "Doğrudan bir rakam telaffuz etmek istemem ama kilosu 30 TL'ye doğal ve katkısız ham bal olmaz. İnsanlarımız bal alırken bunu da göz önünde bulundursun." bilgisini paylaştı.

BAL, POLEN, ARI SÜTÜ, PROPOLİS KÜRÜ

Bal, polen arı sütü ve propolisten oluşan özel karışımlar konusunada değinen Aksoy, içeriğinde gramajları eksik bu tarz ürünlerin az faydasının yanında sadece psikolojik faydası vardır. Her zaman verdiğim bir ölçü ki o da şudur: 500 gram ham bal, 100 gram arı sütü, 100 gram polen ve 20 gram propolis böyle bir karışımın içinde eğer yoksa, bu tarz karışımlardan alacağınız fayda az olmakla beraber sadece psikolojik bir fayda olur dedi.

Kaynak: Bültenler