Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı

08.11.2020 08:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 08:27
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı

KORONAVİRÜS salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler, termal sıcak suları daha çok tercih etmeye başladı.

KORONAVİRÜS salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler, termal sıcak suları daha çok tercih etmeye başladı. Rize'nin İkizdere ilçesinde, 260 metre derinlikten 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkarken granit ve taşlara teması ile litresinde 4561 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor ve şifa arıyor.

Koronavirüs salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklıklarını güçlü tutmak isteyenler, termal sıcak suları daha çok tercih etmeye başladı. İkizdere ilçesi Ilıca köyünde 260 metre derinlikten 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkarken granit ve taşlara teması ile litresinde 4561 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su, şifa arayanların adresi oluyor. Mineralli termal suyun metabolizma hızını artırarak vücudun sistemlerini çalıştırıp, bağışıklık sistemi ve vücut direncini artırdığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde, sodyum bikarbonatlı florürlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ile spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceğine yer verildi. Termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor ve şifa arıyor.

'KIŞ TURİZMİNDE TERMAL ÖNE ÇIKIYOR'Termal Kaplıca Merkezi yöneticisi Amaç Ekşi, ülkede kış turizminde termal turizmin öne çıktığını belirterek hem bağışıklığı güçlendirmek hem de fiziksel rahatsızlıklara destekleyici unsur olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Ekşi, "Fizik tedavi, diyet programları ve cilt hastalıkları olanlar için cilt kürleri var. Fizyoterapistimiz gelen misafirlerimizi muayene ediyor. Eğer fiziksel bir rahatsızlığı varsa yapılan uygulamalar ve termal suyla destekleyerek tedaviyi hızlandırıyoruz. Diyet programlarımızda kişiye özel programlar hazırlanıyor. Havuzlarımızda ve egzersiz alanlarında yapılan sporlarımızla bir zayıflama programımız mevcut. Cilt hastalıkları ile ilgili suyumuzun iyi geldiği hastalıklarla ilgili misafirlerimizin şikayeti varsa, onlara da kür uyguluyoruz. Bölgemiz kayalık bir bölge, çıkan su 260 metreden granit ve taşlara temas ederek geliyor, o yüzden minerali çok fazla. Bir litresinde 4561 mineral var. Bu mineraller vücuda nüfuz ediyor ve hastalığın iyileşme sürecine etki ediyor" dedi.

'ŞİFA BULUYORUZ'Fizyoterapist Ercan Çimen de, "Gelen misafirlerimiz tatil amaçlı geldikleri gibi tedavi amaçlı da geliyorlar. Omurga rahatsızlıkları, kas-eklem şikayetleri ile gelen misafirlerimize özel terapi ve fizik tedavi seansları sunuyoruz. Misafirlerimizin tedavi sürecini takip ediyoruz. Fizik tedaviyi termal suyun iyileştirici gücü ile birleştiriyoruz ve bu yönde bir tedavi programı oluşturuyoruz" diye konuştu.

Termal suya giren Antalyalı Önder Koç da, "Termal suyun gücünden faydalanmak için bu tatili tercih ediyoruz. Çocuklarla beraber geliyoruz. Hem tatilimizi yapıyoruz hem de şifa buluyoruz" dedi.


Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

İlgili Haberler

Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Deprem sonrası tek katlı evlere ilgi arttı
Ormandaki geyikleri termal drone ile böyle saydılar
Ormandaki geyikleri termal drone ile böyle saydılar
Bursa'da termal kameralı İHA ile yaban hayatı envanteri çıkarıldı
Bursa'da termal kameralı İHA ile yaban hayatı envanteri çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Özge Özder Demet Akalın Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Samatta Tisserand Tamer Tuna Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Türk Kasım Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 08:27:56. #1.15#
title