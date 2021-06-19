Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi (Amatem) Açılışı

İlimizde sunulan sağlık hizmet yelpazesi içerisinde önemli bir yer tutan Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM) yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

İlimizde sunulan sağlık hizmet yelpazesi içerisinde önemli bir yer tutan Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM) yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile sağlık personeli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM) ile ilgili bilgiler verdi. Vali Coşkun ise, "Bu merkezimizin hizmete açılmasıyla birlikte inşallah, bu kapsama giren hastaların il dışına sevki azalacak ve çevre illerden de merkezimize, gerektiği takdirde yatılı hasta kabul edilebilecektir. Bağımlılıkla mücadele topyekün mücadeleyi gerektiren bir husustur. Bu bağlamda bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinin de eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Sağlık alanında yapılan bu önemli hizmette emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, Pandemi süreci boyunca çok büyük gayret sarf eden sağlık personelimize de teşekkürlerimi iletiyor, AMATEM'in şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, "Bugün açılışını yaptığımız daha çok bağımlılık ve arındırma temelli sağlık hizmet yapısı, bir toplumun hem ruh sağlığı hem de madde bağımlılığı ve arınma açısından her şehrin temel ihtiyacını oluşturan yapılardan bir tanesidir. Sağlığı sadece beden sağlığı olarak düşünemeyiz. İnsanın ruh sağlığı da bunun kıymetli bir parçasıdır. Özellikle uyuşturucu bağımlılığının altında daha derin sorunlar yatmaktadır. Burada görevlendirilecek olan bir çok psikiyatrist, psikolog ve terapist arkadaşımız önemli bir hizmete imza atacaklar. Şehrimize önemli sağlık yatırımlarımız oldu. Bu hizmet binasının da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, açılışını yaptıkları Necip Fazıl Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (AMATEM) ve yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını da inceleyerek İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz ve teknik ekipten bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre