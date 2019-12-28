Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri
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Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin kalbi olarak tanımlanan Tahrir Meydanı bu sefer yeni yıl etkinliklerinin merkezi oldu.

28.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:37

'ın başkenti 'ta gösterilerin kalbi olarak tanımlanan bu sefer yeni yıl etkinliklerinin merkezi oldu.

Yılbaşına 3 gün kala Iraklı bazı aktivistler, Noel Baba kıyafeti giyerek Tahrir Meydanı'na indi. Sıra dışı görüntülerin yaşandığı gösteri meydanında dikkati en çok Noel Baba kıyafeti giyenler çekti.

Noel Baba kostümü giyenler, aileleriyle birlikte meydana gelen çocukları da sevindirdi. Çocuklar, aldıkları hediyelerle mutluluk oldu.

Tahrir Meydanı'nda göstericiler Irak bayraklarıyla süsledikleri dev bir yılbaşı ağacı da yaptı. Bağdatlılar, meydanın ortasında bulunan ağacın yanında anı fotoğrafları çekerek, gösterilerin barışçıl olduğu mesajını verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri
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