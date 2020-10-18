Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
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Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı

18.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:35

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan annenin cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı. İki çocuğunu öldüren anne, ayrıldığı kocasına ders vermek için böyle bir şeyi yaptığı itiraf etti.

Bağdat'ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu.

ANNENİN OLAY SONRASI SÖZLERİ KAN DONDURDU

Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, "Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım" dedi.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE İNFİALE NEDEN OLDU

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı.

Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİR YEMENCİ

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Haber Yorumları (6)
GÖZYAŞI: Yıllar evvel de bir Rus anne iki çoçuğunu çok gürültü yapıyorlar diye apartmandan aşağıya atmıştı. . hüngür hüngür ağlanası bir haber. .
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DİMOĞRASİĞ: Bu kadına vatandaşlık verin adamı idam edin hadi sosyal medya kampanyası yapılsın adalet şook güzel olsun.
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AHMET: çocukları anasından ayıranlar bir daha düşünsünler. baba arada bir görsede ana devamlı yanlarında olmalı.
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