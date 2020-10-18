Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan annenin cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı. İki çocuğunu öldüren anne, ayrıldığı kocasına ders vermek için böyle bir şeyi yaptığı itiraf etti.