Bağcılar'daki okulların su depoları temizlendi

Bağcılar'da 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi dolayısıyla tüm okulların su depoları temizlenirken, fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyon işlemi de yapıldı.

Bağcılar'da 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi dolayısıyla tüm okulların su depoları temizlenirken, fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyon işlemi de yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim alması bizim için çok önemli" dedi.

2020-2021 eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Bağcılar'daki tüm okulların su depoları temizlenerek dezenfekte edildi. Pandemi etkisini sürdürürken yeni eğitim ve öğretim dönemi dolayısıyla Bağcılar'daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki su depolarında temizlik çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 160 bin öğrencinin eğitim aldığı okullardaki su deposunda temizlik ve dezenfekte işlemi yapıldı. Her yıl 6 altı ayda bir depoların temizliğini gerçekleştiren ekipler, fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyon çalışması da yaptı. Temizlik işlemi öncesi depolarda bakteri üremesini önlemeye dönük olarak suyun ihtiyaçlara göre tamamen kullanılmasının ardından içeride kalan ve hidroforun çekemediği su boşaltıldı.

"Çocuklarımız için seferber oluyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gelecek nesillerin sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim görmesinin önemine vurgu yaptı. Çağırıcı, "Çocuklarımız için adeta seferber oluyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Bu yüzden eğitim yuvaları başta olmak üzere oyun alanları gibi bulundukları her ortamda temizlik ve hijyen çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Okul bahçeleri tazyikli suyla yıkanıyor, oyun ve dinlenme alanları temizleniyor. Temiz ve sağlıklı su kullanmaları için depoları düzenli olarak temizliyoruz ve dezenfekte ediyoruz" dedi. Çağırıcı, yeni dönemde öğrencilere zihin açıklığı dileğinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı