Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da saç ekimi için özel hastanede giden 28 yaşındaki İbrahim Gül, ameliyat sırasında hayatını kaybetmiş ve kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Ailesi ise ihmal iddiasında bulunmuştu. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtalya'da yaşayan ve 3 gün önce saç ekimi ve malzeme almak için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül, Bağcılar'da gittiği özel hastanede kalp krizi iddiasıyla hayatını kaybetmişti. Bir çocuk babası adamla ilgili ailesi ise ihmal iddiasında bulunmuştu. Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı.

Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

SAÇ EKİMİNDE GÖREVLİ DOKTOR TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner
Spor Max Meyer Abdullah Avcı Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Bekir Pakdemirli Şans Oyunları Yemek Tarifleri Burak Yılmaz İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:29:14. #1.12#