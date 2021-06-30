Havadan fotoğraflarla//Bağcılar'da ilkokulun çatısı alev alev yandı
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Havadan fotoğraflarla//Bağcılar'da ilkokulun çatısı alev alev yandı

Havadan fotoğraflarla//Bağcılar'da ilkokulun çatısı alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir okulun çatısında yangın çıktı.

BAĞCILAR'da bir okulun çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında okulda öğrencilerin olmadığı ve tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi. 

Güneşli Mahallesi 1300. Sokak'ta bulunan Koca Yusuf İlkokulu'nun çatısında, saat 13.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, okulda maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Öte yandan yangının çıktığı okulda öğrenci olmadığı, tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Yangını gören vatandaşlardan Ömer Gökhan, "Okulda çalışma varken, çatının sağ tarafı alev almış. İtfaiye geldi. Ölü ya da yaralı yok. Okul boştu" dedi. Öte yandan yangın havadan da fotoğraflandı

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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