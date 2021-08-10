Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
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Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da iki yolcunun içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi.

Bağcılar'da iki yolcunun içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken alev alev yanan otomobil küle döndü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Bağcılar İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karaca yönetimindeki 34 SR 7972 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve eşi korku ve panikle araçtan inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobildeki dumanlar alevlere dönüşerek otomobilin her tarafını sardı. İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği otomobile müdahale etti. Araçtaki yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken alev alev yanan otomobil adeta küle döndü.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/iha)

Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü
Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü - Haberler
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