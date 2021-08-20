Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi
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Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi

Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından geliştirilen elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA'nın tanıtımı yapıldı.

Bağcılar Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından geliştirilen elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA'nın tanıtımı yapıldı. Öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu çalışma ülkemizin son dönemlerde yerli ve milli hamle çalışmasının da geldiği noktayı ortaya koyuyor" dedi.

74 öğrenciden oluşan 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından geliştirilen yeni elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA'nın lansman programı yapıldı. Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Yerli ve milli hamle çalışmasında gelinen nokta

Programda yaptığı açıklamada öğrencilerin teoriği pratiğe dönüştürmesinin güzel bir gelişme olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Uzun süren bir emek neticesinde ortaya çıkan ürün. Bu aynı zamanda ülkemizin son dönemlerde yerli ve milli hamle çalışmasının da geldiği noktayı ortaya koyuyor. Gençlerimize verilen önemin, onlara verilen değerin ve kendilerine sunulan imkanların ürüne nasıl dönüştüğünün de aynı zamanda bir ifadesi. Bu güzide eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından araçların tanıtımı yapıldı. İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge 2019 Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü olan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team ekibi, EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araçları geliştirdi. Öğrenciler, yeni araçlarla Eylül ayı içerisindeki yarışmalara katılacak. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi
Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi
Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi
Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi
Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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