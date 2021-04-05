Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya yaptığı ziyarette ilçedeki eğitime yönelik yatırımlar konuşuldu.

Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı
Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya yaptığı ziyarette ilçedeki eğitime yönelik yatırımlar konuşuldu. Buna göre; İstanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yakın zamanda Bağcılar'da ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulu olmak üzere 15 yeni okul hizmete sunulacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanlığı yeni hizmet binasına gelerek Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çağırıcı, Vali Yerlikaya'yı makamında ağırladı. Ziyarette Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

Sıcak bir atmosferde geçen görüşmeden sonra yapılan toplantıda ilçedeki eğitime yönelik hizmet ve yatırımlar istişare edildi. Başkan Çağırıcı, okullardan bilgi evlerine spor salonlarından yüzme havuzlarına kadar öğrencilere sunulan hizmetleri anlattı. Bilgilendirmenin ardından geleceğe yönelik projeler konuşuldu. Buna göre; İstanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ilçede 15 yeni okul inşa edilecek. Projelendirme ihale süreçlerinden sonra hayata geçirilecek olan 15 projenin içinde ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulları yer alıyor.

HİZMETLERİMİZDE EĞİTİM İLK SIRADA GELİYOR

Bağcılar Belediyesi'nin eğitime yönelik çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Yerlikaya, "Yeni dönemde yapılacak okullarla Bağcılar, eğitimde kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Geleceğimiz adına çok güzel bir yatırım olacak" dedi. Bağcılar'da eğitimde en ideal seviyeye ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmadıklarını söyleyen Çağırıcı da "Bizim hizmet sıralamamızda eğitim ve gençler ilk sırada geliyor. İlçemizde 118 resmi okul bulunuyor. Okullarımızın inşasından temizliğine boyamasına kadar her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz. Şu anda okullarımızın yüzde 70'inde tekli eğitime geçtik. İnşallah bu 15 okulun da yapılmasıyla birlikte yüzde yüz tekli eğitime geçeceğiz. Bağcılar, bu yatırımlarla eğitimde en iyi noktaya gelecek. Bu arada sayın valimizin ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ YERLİKAYA, YENİ HİZMET BİNASINI ÇOK BEĞENDİ

Toplantının ardından Yerlikaya, belediye yeni hizmet binasını gezdi. Hizmet birimlerinden yeni meclis salonuna kadar bütün binayı dolaşan Yerlikaya, Selçuklu ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan binayı çok beğendiğini ifade etti.


Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:36:07. #1.15#
title