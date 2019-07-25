Bagaj bandına çıkan çocuk havalimanında panik yarattı

Vahdet Ayaz, (DHA)- ABD'de havalimanında bagajların taşındığı banda çocuk, havalimanında panik yarattı. Çocuk, bagaj teslim bölümünden, yükleme bölümüne kadar gitti ve orada havalimanı çalışanları tarafından kurtarıldı.

Olay, ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde bulunan Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Annesi veznede biletlerle ilgili işlemleri yaparken veznenin arkasına geçen 2 yaşındaki çocuk, bagajların taşındığı platforma tırmandı ve yaklaşık 5 dakikalık bir yolculuğa çıktı. Platformdan inemeyen çocuk, bagajlar ile beraber gözden kayboldu. Diğer görüntülerde, çocuğun, bagaj kontrollerinin yapıldığı farklı odalarda platformun üzerinde gittiği; korkmuş çocuğun, platformdan kurtulmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu görüldü. Bagaj yükleme odasına kadar giden çocuğu, havalimanı çalışanları fark edip platformun üzerinden kurtardı.

Yerel medyaya konuşan çocuğun annesi Edith Vega, oğlu Lorenzo'yu, bilet işlemlerini yapmak için bir anlığına yere bıraktığını, kafasını kaldırdığında çok geç olduğunu söyledi. 2 yaşındaki Lorenzo'nun hafif yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA