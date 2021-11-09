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Bağ evindeki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı, katil aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağ evindeki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı, katil aranıyor İzmir'in Tire ilçesinde bağ evindeki cinayette gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, sır cinayetin zanlısı her yerde aranıyor.

TİRE, İZMİR (İHA) - Bağ evindeki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı, katil aranıyor

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bağ evindeki cinayette gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, sır cinayetin zanlısı her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eğridere köyü, Muslukbeli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol alıp eğlendiği öne sürülen Hüseyin Yüksel (55), hava almak için evin dışına çıktı. Dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek hızla dışarıya çıkan arkadaşları talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Talihsiz çiftçinin paniğe kapılan arkadaşları köy muhtarını arayarak arkadaşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldüğünü bildirdi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk incelemenin ardından talihsiz adamın av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel'in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G ve M.D., ardından da S.Y ve C.S'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri, cinayet zanlısını her yerde arıyor.

Bağ evindeki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı, katil aranıyor

Bağ evindeki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı, katil aranıyor

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