Bağ evinde çıkan yangında öldü
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Bağ evinde çıkan yangında öldü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdurrahman Gündoğdu (66), bağ evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Bağ evinde çıkan yangında öldü
07.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:04

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdurrahman Gündoğdu (66), bağ evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yukarı Nasırlı köyünde meydana geldi. Abdurrahman Gündoğdu'ya ait tek katlı bağ evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, içeride yalnız yaşayan Abdurahman Gündoğdu'nun yanmış cesediyle karşılaştı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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