Bafra Umut Derneği'nden İzmir'e destek
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Bafra Umut Derneği'nden İzmir'e destek

09.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:51
Bafra Umut Derneği'nden İzmir'e destek

Samsun Bafra Umut Derneği, İzmir'e temizlik ve hijyen malzemeleri desteğinde bulundu.

Samsun Bafra Umut Derneği, İzmir'e temizlik ve hijyen malzemeleri desteğinde bulundu.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de 6.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından çalışma başlatan Bafra Umut Derneği, depremzedelere ihtiyaçları doğrultusunda temizlik ve hijyen malzemeleri desteğinde bulundu. İzmir Karşıyaka bölgesine, depremzedeler için gönderilen malzemeler İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerince teslim alındı. Dernek Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "İzmir depreminde Karşıyaka ilçesinde çadırda kalan vatandaşlarımız için temizlik ve hijyenik malzemeler yolladık. Yardım kolilerimizi oluşturmada derneğimize destek veren yardımsever Bafralılara teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Bafra Umut Derneği'nden İzmir'e destek
Bafra Umut Derneği'nden İzmir'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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