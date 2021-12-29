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Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı

Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Bafra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2022 yılı sivil toplum kuruluşu (STK) mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2022 yılı sivil toplum kuruluşu (STK) mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı.

SYDV toplantı salonunda Bafra SYDV Müdürü Hasan İrer'in divan başkanlığında kapalı zarf usulü ile yapılan seçime, Türk Kızılay Derneği Bafra Şubesi, Bafra Umut Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi olmak üzere 3 aday katıldı.

Yapılan seçimde mütevelli heyete Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin seçildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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