Bafra İşletme Fakültesi İnşaatında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Arslan ailesi tarafından desteklenen İşletme Fakültesi inşaatı hızla devam ediyor.

Bafra Belediyesi, ilçenin ikinci fakültesi olacak İşletme Fakültesi inşaatında zemin iyileştirme çalışmaları yürüterek fakültenin bir an önce kullanıma hazır hale gelmesine katkıda bulunuyor. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Bafra Belediyesi ve hayırsever Arslan ailesi arasında 14.06.2017 tarihinde imzalanan protokol ile Turizm Fakültesi yanında başlanan İşletme Fakültesi inşaatı hızla devam ediyor. Bafra Belediyesinin destekleri ile Kuyumcu Akif Arslan ve eniştesi Saffet Arslan'ın aileleri adına yapımını üstlendikleri İşletme Fakültesi, en kısa zamanda tamamlanarak eğitim ve öğretime başlayacak.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Aşcı ailesinin ilçemize kazandırdığı Turizm Fakültesi binasından sonra Arslan ailesinin de İşletme Fakültesi binasını ilçemize kazandırması bizleri sevindiriyor ve gururlandırıyor. İnşallah ikinci fakültemizin inşaatı kısa sürede bitirilerek eğitim öğretime hazır hale gelecek. Fakültelerimizde nice öğrencilerimiz eğitim alarak ülkemiz için çalışacaklar. Bizlere bu heyecanı yaşatan bağışçı ailelerimiz ne güzel hizmetlere vesile oldular. Bizler de kendilerine teşekkür ediyor, Bafralılar adına her zaman minnetlerimizi sunuyoruz. Bizler de bu süreçte belediye imkanları ile inşaata destek vererek eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktan mutlu oluyoruz" dedi. - SAMSUN