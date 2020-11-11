Bafra'da korona kurallarına uymayanlara 80 bin 892 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bafra'da korona kurallarına uymayanlara 80 bin 892 lira ceza

11.11.2020 09:42 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:47
Bafra'da korona kurallarına uymayanlara 80 bin 892 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 5 iş yeri ve 63 kişiye 80 bin 892 lira idari para cezası uygulanırken, 3 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 5 iş yeri ve 63 kişiye 80 bin 892 lira idari para cezası uygulanırken, 3 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Bafra Kaymakamlığı'nca 06 Ekim-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden, iş yerinde oyun oynatmaktan, 4 iş yerine 12 bin 720 lira, iş yerini belirtilen saatte kapatmayıp faaliyete devam eden 1 iş yerine 3 bin 180 lira, kahvehanede oyun oynamaktan 26 kişiye 20 bin 514 lira, maske takmamaktan 30 kişiye 27 bin lira, izinsiz düğün merasimi düzenleyen 2 kişiye 6 bin 360 lira, toplu taşıma araçları ile ilgili hijyen şartlarını yerine getirmeyen 2 ticari taksi sahibine bin 578 lira ve filyasyon tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 540 lira ceza yazıldı, 3 kişi hakkında da TCK 195. maddeden adli işlem uygulanarak Samsun Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

Toplamda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 5 iş yeri ve 63 kişiye 80 bin 892 lira idari para cezası uygulandı. 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca Kızılırmak Nehri Sedde Yolu üzerinde alkol alınmasının yasak olduğu bölgede tespit edilen 8 kişiye toplam 3 bin 136 TL idari para cezası yazıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Artan vaka sayıları değerlendirildiğinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktasında dikkatli olmalıyız. Her şey sağlığımız ve yaşam kalitemizin korunması içindir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Maske, kurallarına uymayan bin 325 kişiye Sultanbeyli'de 1 milyon 595 bin lira para cezası kesildi
Maske, kurallarına uymayan bin 325 kişiye Sultanbeyli'de 1 milyon 595 bin lira para cezası kesildi
Denizli'de pandemi kurallarına uymayan 502 kişiye 424 bin 368 TL ceza
Denizli'de pandemi kurallarına uymayan 502 kişiye 424 bin 368 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 342 kişiye 300 bin 688 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 342 kişiye 300 bin 688 TL ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Mustafa Varank Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Samatta Şenol Güneş Gökhan Gönül Eddie Newton
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bafra'da korona kurallarına uymayanlara 80 bin 892 lira ceza - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:01:10. #1.15#
title