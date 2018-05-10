Bafra'da Jandarmaya Ateş Edildiği İddiası

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerine ateş ettiği iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol genişletme için bahçelerinin kamulaştırılmasıyla ilgili mahkeme kararını bildirmek için Doğanca Mahallesi Çınarlık mevkisinde yaşayan İ.Ç'nin evine gitti.

Evlerinin önündeki bahçenin direklerinin sökülüp yolun genişletileceğini bildiren jandarma ekiplerine tepki gösteren İ.Ç. ve oğlu A.Ç, pompalı tüfekle ateş etti.

Bunun üzerine olay yerine destek için jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve gizlenen baba ve oğlu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ikna edildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.