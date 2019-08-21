Bafra'da iki iş yeri kurşunlandı

21.08.2019 11:40

Samsun'un Bafra ilçesinde iki iş yeri kurşunlandı.

Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı'nda bir restoran ile otogar içinde bulunan bir büfeye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA