Bafra'da "Bilinçli Aile İdeal Gençlik" Konferansı

Kişisel eğitim ve gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan, Samsun'un Bafra ilçesinde konferans verdi.

Aslanhan, Bafra Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen "Bilinçli Aile İdeal Gençlik" konferansında, gençlerin yetiştirilme tarzı, hangi davranışların doğru veya yanlış olduğu gibi konularda katılımcılara bilgi aktardı.

Anne babaların çocukları ile ilgilenmelerinin önemine ve bunun çocuğun psikolojik gelişimine katkısına değinen Aslanhan, teknolojik araçlar ile sosyal medyanın gençler ve aileler üzerindeki etkisini, yaşanmış hikayelerden yola çıkarak dinleyicilerle paylaştı.

Aslanhan, konferansın ardından kitaplarını imzaladı.



Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Genç İşadamları Derneği Başkanı Alper Güngör ile vatandaşlar katıldı.