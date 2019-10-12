BADEP'de yeni dönem başladı

12.10.2019 11:20

Muratpaşa Belediyesi'nin, 3-11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uyguladığı, 'Baba Destek Programı'nda (BADEP) yeni dönem başladı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) birlikte yürütülen program bu dönem belediyenin 5 kreşinde birden uygulanacak.



Muratpaşa Belediyesi'nin 2017-2018 eğitim döneminde 'İlk iş babalık' sloganıyla başladığı BADEP'te 3'üncü dönem başladı. Babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli bir eğitim programı olan BADEP'le babaların, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini arttırılması, iletişim becerileri kazanmaları hedeflenirken program bu yıl belediyenin 5 kreşinde birden uygulanacak.



Merkez Şube, Türkan Saylan, Dutlubahçe, Konuksever ve Münir Özkul şubelerinde 3-6 yaş dönemi çocuk sahibi olan babalara yönelik program 13 hafta sürecek. Babalar, eğitimleri aynı zamanda çocuklarının devam ettiği kreşlerde alacak. Bu çerçevede Münir Özkul şubesinde yeni dönemin ilk öğrenci babalarıyla bir tanışma toplantısı gerçekleştirilirken programın 15-20 kişilik gruplar halinde yürütüleceği belirtildi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da BADEP programına bu yıl katılacak babaları şimdiden kutlarken, baba-çocuk ilişkisinin yönetişimi ve karşılıklı eğitimi içeren çok değerli bir ilişki olduğunu söyledi. İki evlat sahibi olarak çocuklarından çok şey öğrendiğini belirten Başkan Uysal, "Daha özgür, daha demokratik; sevecen, kutuplaşmayan, ayrışmayan, bütünleşen, empati yapan; anlamaya ve sevmeye çalışan, adalet duygusu ve vicdanıyla ülkemizi, şehrimizi düşünen insanlar yetiştirmemiz için babalar olarak kendimizi çok işi konumlandırmalıyız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA