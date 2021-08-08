Bade İşçil'in oğlu Azur'dan güldüren tepki: Annemi çekmesene!
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Bade İşçil'in oğlu Azur'dan güldüren tepki: Annemi çekmesene!

Bade İşçil'in oğlu Azur'dan güldüren tepki: Annemi çekmesene!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Bade İşçil, Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur ile Bodrum'da tatiline devam ediyor.

Oyuncu Bade İşçil, Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur ile Bodrum'da tatiline devam ediyor. Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülenen anne-oğul birlikte kanoya bindi.

Birlikte güzel vakit geçiren anne-oğul gazetecilerin görüntü aldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşçil objektife el sallarken, Azur'un "Çekmeyin ya bizi. Annemi çekmesene" demesi güldürdü. İşçil de oğlunu "Öyle yapma, ayıp" diyerek uyardı. (Ali KESER)

Plajda bikinisini değiştirdi

Seda Akman önceki gün Bodrum-Türkbükü'nde bir plajda görüntülendi. Sosyetenin uğrak mekanı olan Mesa Evleri'nin plajında bir kız arkadaşıyla güneşlenen ünlü oyuncu, bir ara oturduğu şezlongda üstünü değiştirdi.

Plajda giyinme kabini olmasına rağmen şezlongunda bikinisini çıkarıp mayosunu giyen Akman, daha sonra denize girdi. Ünlü oyuncunun Bodrum'a yerleştiği ve ödüllü mimar Ahmet Tolan'la yakında nikah masasına oturacağı da öğrenildi. (Umut ÜNVER)

Moral vermek için buradayız

Funda Arar, Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Turkcell Vadi Açıkhava'da sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Hem heyecanlı hem de buruğuz. Kötü günlerden geçiyoruz, üzgünüz. Pandemi ve yangınlarla mücadele ediyoruz. Gözümüz ve kulağımız yangın bölgelerinde. Sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de birleştirici olmak ve insanlara moral vermek için buradayız. Biraz karmaşık duygular yaşıyorum" dedi. Arar, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla konuklarına müzik keyfi sundu.

Radyocu oldu

Zorlu PSM'yi yansıtan müzik seçkisinin yanı sıra programlarıyla da dikkat çeken dijital radyo Vestel PSM Radyo ekibine, müzisyen kimliğiyle tanınan Melis Danişmend katıldı. Danişmend, her hafta başka bir ruh haline, dünya derdine veya neşesine odaklanarak seçtiği konu başlıklarını tamamlayan şarkıları, dinleyicisiyle paylaşacak. "Tematik" adını taşıyan program, 9 Ağustos'tan itibaren her pazartesi saat 21.00'de yayınlanacak.

Kaynak: Hürriyet

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