Baby shower partilerini kusursuzlaştıran fikirler! Baby shower nedir? Eğer anne adayıysanız ve siz de baby shower düzenleyecekseniz, kusursuz bir parti için küçük tüyolara ihtiyacınız olacak. Baby shower partinizin kusursuz olması için doğru malzeme seçimi, baby shower masa tasarımı, baby shower pastası, hediyeler ve diğer unsurlara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte, baby shower partilerini kusursuzlaştıran fikirler

BABY SHOWER NEDİR?

Doğum öncesi bebeğin gelişini kutlamak için anne ve yakın çevresi ile yapılan kutlamaya verilen isimdir. Parti, anne adayının durumundan dolayı genellikle yakın arkadaş ya da aile bireyi tarafından düzenlenir.

BABY SHOWER MALZEMELERİ

Rengarenk süsler: Baby shower partisi için en önemli nokta tercih edilen süslerdir. partinizin genel konseptini belirleyen süsler için renkli balonlar, renkli peçeteler, bardaklar, tabaklar, fotoğraf panoları ve konuşma baloncukları kullanabilirsiniz.

Minik hediyeler: Misafirlerinizi mutlu etmek için onlara minik hediyeler takdim edebilirsiniz. Hediye konusunda özgürsünüz. Minik şekerler verebileceğiniz gibi kokulu taşlar, bebek çikolataları ve badem şekeri gibi hediyeler de düşünebilirsiniz.

İkramlar: Baby shower partisinde pasta gibi sadece tadı ile değil, işlevi ile öne çıkan bir başka unsur da ikramlardır. Baby shower partinizde verebileceğiniz ikramlar:

Baby shower kurabiyesi

Özgün ikramlar

Cupcakeler

Tuzlu ikramlar

Baby shower masası: Baby shower masası, partinizin öznesi durumundadır. İkramlarınızın, hediyelerinizin ve pastanızın bulunacağı masa, görsel ve işlevsel olarak yeterli büyüklükte olmalıdır. Çünkü masa aynı zamanda toplu fotoğrafın çekileceği yer olacağı için görsel tasarımı ve boyutları ideal olmalıdır.

Baby shower pastası: Baby shower pastası, partinizin en gözde unsuru olmalıdır. Konseptinizin ve tasarımınızın yıldızı olması gereken pasta, tadından çok görsel etkisi ile dikkat çekmelidir.Bu konuda oldukça fazla seçeneğe sahipsiniz, Sindirella, Şirinler, denizci gibi çizgi film ve masal kahramanları pasta seçiminde öncelikli fikirlerdir. Ama tercihiniz ne olursa olsun kız bebeği için pembe, erkek bebek için mavi renkleri kullanmayı ihmal etmeyin.

BABY SHOWER OYUNLARI

Göbek kaç cm: Partiye gelen misafirler anne adayının göbek genişliğini tahmin ederek doğru sonucu bulmaya çalışırlar.

Bebek bezi yarışı: Oyuncak bebek üzerinde ne hızlı bebek bezi bağlamak için misafirler arasında yarış yapılır.

Bu bebek kim: Misafirlerin bebeklik resimleri yan yana dizilir. Hangi bebeğin kim olduğu tahmin edilmeye çalışılır.

Bebeğe şiir: Bebeğin isminin baş harfleri akrostiş olacak şekilde her misafir bir mısra söyleyerek şiir oluşturulur.

Mamayı bul: Küçük kaplara konulan mamalar misafirler tarafından denenir. Mamanın tadı ve türü tahmin edilir.