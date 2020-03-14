Babil 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Babil 8. bölüm izle
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Babil 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Babil 8. bölüm izle

Babil dizisi konusu ile büyük beğeni topladı. Cuma akşamı ekrana gelen Babil 9. bölüm fragmanı yayımlandı. Sülayman'a rağmen Deniz ameliyata girmiştir. İrfan ve Egemen için daha zor günler yakındır. Babil 8. bölümde neler oldu? Babil 9. bölüm fragmanı haberimizde.

14.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:46
Babil 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Babil 8. bölüm izle

Babil dizisi 8. bölüm ile Cuma günü izleyen karşısındaydı. Ameliyattan vazgeçen doktoru kararından döndüren Ayşe olur. İlya ise Egemen'in büyük sırrını öğrenmiştir. İrfan ile Egemen artık Sülayman dışında Hakan ile de mücadele etmek zorundadır. İşte, Babil dizisi hakkında ayrıntılı bilgi...

Babil son bölüm izle...

BABİL 9. BÖLÜM FRAGMANI

Deniz ameliyattan çıkmıştır ve her şey yolundadır. Sevincini Ayşe ile paylaşan İrfan, yolun sonuna geldiğinin de farkındadır ve Egemen'e kendi ipini kendisinin çekeceğini söyler.

İrfan ile Egemen, Süleyman'a karşı büyük ve zorlu bir mücadele verir. Eda ise eline geçen bir belge nedeniyle neye uğradığını şaşırır ve ilk olarak İlay'a hesap sorar. Ardından İrfan'la yüzleşir. İrfan ile Egemen Süleyman'a karşı nasıl bir plan kuracak?

BABİL 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz'in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan'ın elinde tutsaktır. Deniz'in kaderi Hakan'ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için doktorun tutulduğu ateşler içindeki eve dalar. Egemen ile İrfan doktoru kurtarmıştır ve artık sıra oğlundadır. Ancak Süleyman'ın adamı doktoru annesiyle tehdit eder ve ameliyatı yapmaktan vazgeçer. Aynı zamanda İrfan'ın elinde olan Süleyman'a karşı kozlar bir bir açık olur. Hastanede İrfan'ı ifade için karakola götürmek için gelen polisler varken,diğer yanda da doktor ameliyatı yapmaktan vazgeçmiştir. Aleyhindeki tüm delilleri eline geçiren Süleyman, İrfan'ı öldürmek için artık fırsat kollar.

Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil'de sorunlar devam eder. Egemen'in İrfan'dan habersiz Babil'e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen'i tuzağa düşürmüş, kafasına silah dayamışlardır. Son anda ellerinden kurtularak hastaneye koşan Egemen, aşık olduğu kadın ve minik bir çocuğun küçük bir umut kırıntısı için hastanede verdikleri mücadelede yanlarında olmaya çalışır.

Eda ve İlay'ın tüm çabalarına rağmen ameliyatı kabul etmeyen doktor, Ayşe'nin çabasıyla kararından vazgeçer ve ameliyata gider. Peki, Deniz iyileşecek mi? İrfan, Süleyman ve Hakan'dan kurtulabilecek mi?

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