Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi
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Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi

20.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:13
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, babasıyla balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek boğulan Samet Balcı (29), toprağa verildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, babasıyla balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek boğulan Samet Balcı (29), toprağa verildi.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Balcı ile oğlu Samet Balcı, dün sabah Sultaniçe köyü limanından denize açıldı. Tekne Boztepe Burnu mevkisine geldiğinde Samet Balcı, teknedeki suyu kovayla boşaltmaya başladı. Dümendeki baba Ahmet Balcı, bir süre sonra motoru durdurarak, oğlunu kontrol etti ancak oğlunun teknede olmadığını fark etti. Baba, limana dönerek, yardım istedi. İhbar üzerine Çanakkale ve Enez Sahil Güvenlik ile AFAD, polis ve jandarma arama- kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Samet Balcı'nın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından bulunarak, kıyıya çıkarıldı. Balcı'nın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Samet Balcı'nın cenazesi, ilçeye bağlı Sultaniçe köyüne getirildi. Güçlükle ayakta duran Ahmet Balcı, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katılarak, aileye taziyelerini iletti. Samet Balcı'nın cenazesi, ikindi vakti Sultaniçe köyü camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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