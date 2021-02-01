Babasıyla ava çıkan Levent, 110 santimlik balık yakaladı
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Babasıyla ava çıkan Levent, 110 santimlik balık yakaladı

01.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:58
Babasıyla ava çıkan Levent, 110 santimlik balık yakaladı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 14 yaşındaki Levent Can Pulat, balıkçı olan babası ile çıktığı avda oltayla 110 santim uzunluğunda 12 kilo ağırlığında 'Akya' balığı yakaladı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 14 yaşındaki Levent Can Pulat, balıkçı olan babası ile çıktığı avda oltayla 110 santim uzunluğunda 12 kilo ağırlığında 'Akya' balığı yakaladı. Levent Can Pulat, "Kendi boyum kadar balık tutunca çok mutlu oldum. İlk kez böyle büyük bir balık yakaladım" dedi.

Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi Hilmi Toksoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Levent Can Pulat, geçen hafta sokağa çıkma izni olduğu saatlerde, balıkçılık yapan babası Halil Pulat ile Kalkan Mahallesi'nde ava çıktı. Levent Can Pulat'ın 'sırtı' denilen oltasına ağır bir balık takıldı. Sevinçle bağıran Levent Can Pulat, profesyonel balıkçı olan babasından yardım istedi. Babası ile beraber oltayı çeken Levent Can, balığı tekneye çıkarmayı başardı. Baba ve oğlu oltaya takılan balığın 110 santim boyunda, 12 kilo ağırlığında bir 'Akya' olduğunu gördü. Levent Can Pulat, neredeyse kendi boyu kadar olan balıkla fotoğraf çektirdi. Baba ve oğlu, balığı kilosunu 60 liradan 720 liraya sattı.Levent Can Pulat, "Babamla tatillerde balık avına çıkıyorum. Yeterli balık tutma tecrübesi edindim. 'Sırtı' denilen oltayı attım. Kendi boyum kadar balık tutunca çok mutlu oldum. İlk kez böyle büyük bir balık yakaladım. Benim için iki aylık harçlık oldu" dedi.


Babasıyla ava çıkan Levent, 110 santimlik balık yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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